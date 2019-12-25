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Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi

Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58 Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi
Gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan korku - gerilim temalı Kanlı Havuz serisinin ilk film i Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor'un yönetmenliğini Mert Güner ve Okan Kılıç üstleniyor. Senaryosunda yine Okan Kılıç'ın imzası bulunan film in başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz, Selin ve Neslihan Kılıç yer alıyor.


Yönetmen: Mert Güner, Okan Kılıç
Senaryo: Okan Kılıç
Oyuncular: Okan Kılıç, Selin Selçuk, Ceyda Nur Sınmaz, Sercan Elikara, Neslihan Kılıç
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor
Yapımcı Firma: Omma Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Omma Yapım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Okan Kılıç, Ceyda Nur, Selçuk, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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