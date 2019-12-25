Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi

Gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan korku - gerilim temalı Kanlı Havuz serisinin ilk film
i Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor'un yönetmenliğini Mert Güner ve Okan Kılıç üstleniyor. Senaryosunda yine Okan Kılıç'ın imzası bulunan film
in başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz, Selin Selçuk
ve Neslihan Kılıç yer alıyor.Yönetmen:
Mert Güner, Okan KılıçSenaryo:
Okan KılıçOyuncular:
Okan Kılıç, Selin Selçuk, Ceyda Nur Sınmaz, Sercan Elikara, Neslihan KılıçFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Kanlı Havuz: Lanet BaşlıyorYapımcı Firma:
Omma YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Omma YapımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.