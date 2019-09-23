Kanlı komedya 'Caligula' yeni sezona "merhaba" diyor!

Baba Sahne'nin ödüllü prodüksiyonu Kanlı Komedya 'Caligula', yeni tiyatro sezonunda yeniden seyircisiyle buluşuyor! Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun'un rol aldığı, Ragıp Yavuz'un yönettiği trajikomik Kanlı Komedya 'Caligula' oyunu, 28 Eylül Cumartesi akşamı 20.30'da ve 29 Eylül Pazar günü 16.00'da Baba Sahne'de!

Oyun, sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan zorba imparatorun hayatından bir kesiti sahneye taşıyor. M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren Caligula ve çevresindekiler oyunda, Ragıp Yavuz'un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer "figür" olarak işleniyor.

Hüseyin Mevsim'in dilimize çevirdiği, sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı oyunda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanan oyun; Öktem'e 24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu, Saraçoğlu'na 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu, Üstündağ'a 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yüksel Aymaz'a ise 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Yılın Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.

Tek perdelik Kanlı Komedya 'Caligula'; 28 Eylül 2019 Cumartesi akşamı saat 20.30'da, 29 Eylül 2019 Pazar günü ise 16.00'da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu'nda sahnelenecek. Oyunun biletleri, babasahne.com'dan ve gişeden temin edilebilir.