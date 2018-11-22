Kanlı Nigar" Samsun'da Sahnelendi

Samsun
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini tekrar sanatseverlerle buluşturdu.
SAMDOB, Cem İdiz
'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikali, İzmir
ve Ankara
operalarından sonra Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün
Sahnesi'ne taşıdı.
Müzikal, Samsunlu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergilenen performans, salonu dolduranlardan yoğun alkış aldı.
Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Cem İdiz,Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 23:23