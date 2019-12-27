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"Kanlı Nigar" tiyatro oyunu Ereğli'de sahnelendi

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

27.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32
Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Ereğli Musiki Derneği üyeleri ve Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan amatör kadronun, sahnelediği "Kanlı Nigar" oyununda sergiledikleri performans izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
İki bölüm olarak sahnelenen oyununun yönetmenliğini Niğmet Burcu Elmacı yaptı.
Oyunu izleyenler arasında yer alan Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, programın sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, plaket verdi.
Ereğli Belediyesinin sponsorluğunda sahnelen oyunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Peker, Ereğli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Osman Tezcan, Ereğli Belediyesi Kültür Müdürü Ramazan Aydın, davetliler ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

Musiki Derneği, Güncel

Kaynak: AA

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