Kanlı Pazar Katliamı'ndan 47 Yıl Sonra Bir Askere Suçlama

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda'da savcılar, 1972'de yaşanan Kanlı Pazar Katliamı'nda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 18 eski İngiliz askerinden birini 47 yıl sonra cinayet ve cinayete teşebbüsle suçladı.Savcılığın açıklamasında, dosyada F kod adı kullanılan bir asker hakkında James Wray ve William McKinney cinayetlerinden yargılanması için yeterli delil bulunduğu belirtildi.Adı açıklanmayan askerin ayrıca Patrick O'Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon ve Michael Quinn'e yönelik cinayete teşebbüsle de yargılanacağı duyuruldu.Katliamda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 18 askerden biri geçen yıl hayatını kaybederken, diğer 16 eski İngiliz askeri ve 2 İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) mensubuyla ilgili kanıtların olası bir mahkumiyet için yeterli olmadığı kaydedildi.Aileler tepkiliKurbanların aileleri, düzenledikleri basın toplantısında, daha fazla askerin suçlanmaması kararı karşısında "büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti.James Wray'in kardeşi Liam Wray, Kanlı Pazar'da yakınlarını kaybeden diğer aileler için üzüldüğünü ifade ederek, "Bugün üzgün ve kalbi kırık çok insan var." dedi.17 yaşındayken öldürülen Michael Kelly'nin kardeşi John Kelly ise karara karşı yasal yollar bulunduğuna dikkati çekerek, "Kanlı Pazar aileleri henüz bitmedi." ifadesini kullandı.Savunma Bakanlığı askere destek verecekİngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, bakanlığının asker F'yi destekleyeceğini ve yasal masraflarını karşılayacağını söyledi.Kuzey İrlanda'ya barış getirmek için cesaretle görev yapan askerlere borçlu olduklarını vurgulayan Williamson, "Yeni ve eski personellerimiz sürekli bir kovuşturma korkusu ile yaşayamaz." dedi.Kanlı Pazar KatliamıLondonderry şehrinde 1972'de askerler, göstericilerin üzerine ateş açmış ve 27 kişiyi vurmuştu. Biri birkaç ay sonra olmak üzere toplam 14 kişinin öldüğü saldırı, Kuzey İrlanda'daki olayların daha da büyümesine yol açmıştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken saldırı, IRA'ya yeni katılımlara neden olmuştu.İngiltere hükümeti başlangıçta askerlerin yakın binalardan açılan ateşe karşılık verdiğini iddia ederken, sonraki yıllarda yapılan soruşturma kurbanların askerler için bir tehdit oluşturmadığı sonucuna varmıştı.2010'da dönemin Başbakanı David Cameron, hükümet adına özür dileyerek, öldürülenlerin masum olduğunu doğrulamıştı.1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile 3 bin 500'den fazla insanın hayatını kaybettiği şiddet dönemi sona ermişti.