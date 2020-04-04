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Kanlıca sahilinde araç denize uçtu, sürücü kadını eski dalgıç kurtardı

İstanbul'da Kanlıca sahilinde bir otomobil denize uçtu.

04.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:45
Kanlıca sahilinde araç denize uçtu, sürücü kadını eski dalgıç kurtardı
İstanbul 'da Kanlıca sahilinde bir otomobil denize uçtu. Sağlık çalışanı sürücü kadını, olay yerine bulunan eski bir dalgıç kurtardı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Beykoz ilçesinde bulunan Kanlıca sahilinde meydana geldi. Otomobiliyle hızlı bir şekilde seyir halinde olan sağlık çalışanı A.Ç. deniz kenarında bulunan kaldırıma çıkarak denize uçtu. O anlarda olayın meydana geldiği noktada bulunan ve eski bir dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç, denize uçan otomobili gördüğü an hiç tereddüt etmeden denize atladı. Dalgıç, sürücü koltuğunda bulunan ve tamamı suya gömülen otomobilden kadın sürücüyü çıkartırken, diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelirken, Sahil Güvenlik botu uzun süre aracın suya gömüldüğü başka kimsenin olup olmadığını araştırırken, kahraman dalgıç ise otomobilde genç sağlık çalışanı dışında kimseyi görmediği bilgisini verdi.

Uzun süre ambulansa binmemek için direndi

Genç sağlık çalışanı için seferber olan ekipler uzun süre A.Ç.'nin ambulansa binip hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabası sonucu genç kadın ambulansa bindi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananların intihar girişimi olduğu öne sürüldü.

O anlara şahit olan ve genç kadını kurtarmak için seferber olan Adem Saraç yaşananları şöyle anlattı:

"Sahilde dolaşıyorduk, arabanın denize uçtuğunu gördük. Sonra yardımcı olmaya çalıştık, içinde bir kişi vardı onu kurtardık. Bizim arkadaş hemen atladı denize beraber aldık denizden kurtardık. Eski dalgıç kendisi de Allah'a şükür kızı kurtardık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kanlıca, Beykoz, 3. Sayfa
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