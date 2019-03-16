Kano: Gloria 2019 Cup

Antalya
'da Gloria Kano 2019 Cup yarışmaları başladı.
Serik ilçesi Belek
Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye
, Kazakistan
, Ukrayna
, Belarus
, Sırbistan
, İngiltere
, Hırvatistan
, Letonya
, Estonya
, Danimarka
ve Bulgaristan
'tan 160 sporcu mücadele ediyor.
Gloria Kano 2019 Cup yarışmalarında erkek ve kadın sporcular, genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu
Deresi'nde 5 bin metre boyunca şampiyon olabilmek için kürek çekecek.
Organizasyon, yarışmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Spor
Kaynak: AA