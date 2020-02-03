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Kano Milli Takımı Adana'da belirlenecek

Adana'da düzenlenecek 5 bin metre Durgunsu Kano Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda, mart ayında Antalya'da yapılacak "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta mücadele edecek milli takım belirlenecek.

03.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:40Kano Milli Takımı Adana'da belirlenecek
'da düzenlenecek 5 bin metre Durgunsu Kano Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda, mart ayında 'da yapılacak "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta mücadele edecek milli takım belirlenecek.
Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kentteki Seyhan Baraj Gölü'nün su sporları için bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti.
Antalya'da yapılacak "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta mücadele edecek erkek ve kadın büyükler, gençler, yıldızlar kategorilerinde milli takımı belirleyecek şampiyonanın 8 Şubat'ta Adana'da yapılacağını aktaran Akıllı, "Şampiyonaya Muğla, İzmir, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Rize, Samsun, Van ve Adana'dan 18 kulüpten 110 sporcu katılacak. Bu şampiyona milli takımı belirleyecek olması nedeniyle önem taşıyor. Oluşan takımda sporcularımızın bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Akıllı, Antalya'daki şampiyonaya Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya, Danimarka ve Türkiye'den 160 sporcunun katılacağını dile getirdi.
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da şampiyonanın Adana ve ilçede yaşayan gençleri su sporlarına teşvik edeceğini, kentin potansiyelinin ulusal ve uluslararası su sporları camiasına tanıtılacağını söyledi.

Antalya, Adana, Spor

Kaynak: AA

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