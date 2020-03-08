Menü
Haberler ›› Güncel ››Kanocular gece karanlığında su samurlarının izini sürdü - Güncel

Kanocular gece karanlığında su samurlarının izini sürdü

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ve arkadaşları, Aybastı Perşembe Yaylası mendereslerinde ilk defa gece kano sporu yaparak, tatlı su samurlarının izini sürdüler.

08.03.2020 11:26
Kanocular gece karanlığında su samurlarının izini sürdü
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ve arkadaşları, Aybastı Perşembe Yaylası mendereslerinde ilk defa gece kano sporu yaparak, tatlı su samurlarının izini sürdüler.

Aybastı Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin'in yüksek lisans tezine konu olan mendereslerde tatlı su samurları yaşamı ile ilgili izler arayan kanocular, su seviyesinin çok yüksek olduğu mendereslerde keyifli bir doğa etkinliği gerçekleştirdiler. Mendereslerde hiçbir tatlı su samuru izine rastlayamadıklarını belirten Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, "Bunda etkili olan yaylamızda son yıllarda kullanımı artan suni gübre kullanımı ve patates pezü gibi yaylaya özgü ürünlere atılan ilaçlar etkili olabilir. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Aybastı, Ordu, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu