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Kanoda kota yarışmaları iptal edildi

Uluslararası Kano Federasyonu ICF Akarsu Slalom ve Durgunsu Kano tüm kıtalarda yapılacak olan kota yarışmalarını iptal etti.

19.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:44
Kanoda kota yarışmaları iptal edildi

Uluslararası Kano Federasyonu ICF Akarsu Slalom ve Durgunsu Kano tüm kıtalarda yapılacak olan kota yarışmalarını iptal etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, iptal edilen organizasyonlarla ilgili, "İngiltere'de 15-17 Mayısta yapılacak olan Akarsu Slalom Avrupa Şampiyonası ve kota müsabakaları iptal edildi. 2019 yılında İspanyada yapılan Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası'na göre kota verilmesi için Nisan ayında yapılacak olan toplantıda karar alınacak. 5-6 Mayıs'ta Çekya Racice'de yapılacak olan Durgunsu Kano Avrupa Kota Elemeleri ve Dünya Kupası 1. Ayak yarışları iptal edildi. 21-24 Mayıs Almanya Duisburg'da yapılması planlanan Durgunsu Kano Dünya Kupası 2'nci ayak ve kota eleme yarışları iptal yada ertelenmesi için Nisan ayında karar verilecek" dedi.Ülkelerin milli takım kamplarının Antalya'da devam ettiğini belirten Kabakçı, "Bu arada birçok Avrupa ülkesi kamp çalışmalarını ülkemizde Antalya'da sürdürmekte. 13 Mart tarihinde yaptığımız Uluslararası Gloria Kano kupasında 12 ülke ve 76 sporcu katıldı. Bu faaliyette milli takımımız 1 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bu faaliyette milli takımlar kendi ülkelerine döndü. Bizde milli takımıza 1 hafta izin verdik. Belarus, Sırbistan ve Rusya milli takımları kendi ülkelerine dönmeyerek çalışmalarını 11 Nisana kadar Antalya'da devam ettirme kararı aldılar" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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