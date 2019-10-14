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Kanodan iki kupa

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep'te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları'nda iki kupa kazandı.

14.10.2019 15:40Kanodan iki kupa
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep'te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları'nda iki kupa kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Rumkale Deniz Kanosu yarışları Gaziantep'te yapıldı. Birecik barajı üzerinde yapılan yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor 11 sporcuyla katıldı. Tüm sporcularının finale kaldığı yarışlarda yeşil-beyazlılar, kadınlarda Simge Kaya ile ikincilik ve erkeklerde Emircan Ayaklı ile üçüncülük kupası kazandı.

Ödül töreninde kupa kazanmanın haklı gururunu yaşayan sporcular, ödül sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep, Birecik, Güncel

Kaynak: İHA

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