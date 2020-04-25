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Kanola tarlaları, Tekirdağ'ı sarıya boyadı

Kanola tarlaları, Tekirdağ'ı sarıya boyadıTRAKYA'da, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçeklenmesiyle tarlalar, sarıya büründü.

25.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:41
Kanola tarlaları, Tekirdağ'ı sarıya boyadı
TRAKYA'da, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçeklenmesiyle tarlalar, sarıya büründü. Tekirdağ'da sokağa kısıtlama kararından muaf olan çiftçiler, bugün tarlarını ilaçladı.
Tekirdağ'da tarım arazilerine ekili kanolanın çiçek açmasıyla ovalar, sarı renkle kaplandı. Trakya'da çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu ve yayınlanan genelgeyle tarım faaliyetlerine izin veriler Tekirdağ'da çiftçiler, bugün kanalo tarlalarında ilaçlama çalışmaları yaptı.
Sarı çiçek açan kanola tarlalarının çoğalmasıyla Tekirdağ sarı-yeşil manzaraya bürünerek adeta görsel şölen oluşturdu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kanola tarlalarında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kanola tarlaları, Tekirdağ’ı sarıya boyadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, bitkisel yağ, Tekirdağ, Güncel , Haber
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