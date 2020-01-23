Kansas State Üniversitesi - Kansas Üniversitesi maçında oyuncular arasında büyük kavga yaşandı

Amerika Kolej Basketbol Ligi NCAA'in Big 12 Turnuvası'nda iki Kansas ekibi karşı karşıya gelirken, uzun zamandır sahalarda görülmeyen bir kavga yaşandı.

Kansas State Üniversitesi ile Kansas Üniversitesi arasında oynanan maçın son saniyelerine Kansas 81-59 önde girdi. Son hücumu kullanmak istemeyen Kansas Üniversitesi oyuncuları, yavaş adımlarla rakip sahaya geçerken Kansas State oyuncusu DaJuan Gordon topu çaldı ve rakip potaya hızla yöneldi.

YERE DÜŞEN RAKİBİNE BAĞIRDI, ORTALIK KARIŞTI

Kansas Üniversitesi'nden Silvio De Sousa, smaca giden Gordon'ı blokladıktan sonra yere düşen Sousa'ya sert bir şekilde bağırınca bir anda kavga çıktı ve ortalık savaş alanına döndü.

Her iki takımın oyuncuları olaya dahil olurken yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesiyle bazı oyuncuların birbirlerine sandalye fırlatmaya çalıştığı da kameralara yansıdı. Yaşanan kavga, polislerin araya girmesinin ardından güçlükle yatıştırılırken tüm oyuncular soyunma odasına götürüldü ancak sonrasında ilginç bir an yaşandı.

0.1 SANİYE İÇİN SAHAYA DÖNDÜLER

Maçın hakemleri, olaylar yatıştıktan sonra kalan 0.1 saniyenin oynanması için iki takım oyuncularını da sahaya davet etti. Yaşanan kavga sonrası bazı oyuncuların yaralanması nedeniyle iki takım da sahaya sadece 5'er kişi ile geri dönebildi ve maçın kalan 0.1 saniyesi oynandı.

NCAA tarihinin en eski rekabetlerinden biri olan Kansas State Üniversitesi-Kansas Üniversitesi karşılaşması, 29 Şubat'ta tekrar yaşanacak.