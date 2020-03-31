Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanser Basit Bir Kan Tahlili ile Tespit Edilebilecek

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir yöntemle birlikte basit bir kan tahlili yoluyla pek çok kanser türü tespit edilebilecek.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Kanser Basit Bir Kan Tahlili ile Tespit Edilebilecek
Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir yöntemle birlikte basit bir kan tahlili yoluyla pek çok kanser türü tespit edilebilecek.

Yüksek Başarı Oranı

Mevcut durumda tümörleri teşhis etmek pek de kolay değil. Bu soruna parmak basan bilim insanları kan tahlili yolu ile tümörleri teşhis edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem teşhisi kolaylaştırdığı gibi daha kolay tedavinin de önünü açabilir.

Yapılan denemeler dahilinde doğruluk payı yüzde 96 olarak ölçülen test yönteminin geliştirmeleri hala sürüyor. Sonuç olarak odak taraf kanser olduğunda küçük yanılmalar büyük sorunlara sebep olabilir.

Test temel olarak tümörlerden kan dolaşımına sızan genetik kod parçalarındaki küçük kimyasal değişiklikleri arar. Bu yöntemle akciğer ve yumurtalık gibi elliden fazla kanser türü tespit edilebiliyor.

"Bu kan testi, çoklu kanser tarama testi olarak kullanılabilmesi için gereken tüm özelliklere sahip gibi gözüküyor."

"Herkes böyle bir testin ne zaman kullanıma sunulacağını soruyor. Test, aslında klinik çalışmalar için sınırlı olarak kullanıma sunuldu."

"Ancak bir rutin olarak kullanılmadan önce test performansını daha iyi anlamamız ve klinik çalışma sonuçlarını görmemiz gerekiyor."

Peki siz bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››Kanser Basit Bir Kan Tahlili ile Tespit Edilebilecek - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:59: Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Haberler 12:59: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler 12:57: The French Dispatch Filmi - Haberler 12:56: "Gerekirse ürünlerimizi devlete bağışlayabiliriz" Korona'ya inat Türk çiftçisi üretmeye devam ediyor - Haberler 12:56: Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:13: Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık