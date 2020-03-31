Kanser Basit Bir Kan Tahlili ile Tespit Edilebilecek

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir yöntemle birlikte basit bir kan tahlili yoluyla pek çok kanser türü tespit edilebilecek.Yüksek Başarı OranıMevcut durumda tümörleri teşhis etmek pek de kolay değil. Bu soruna parmak basan bilim insanları kan tahlili yolu ile tümörleri teşhis edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem teşhisi kolaylaştırdığı gibi daha kolay tedavinin de önünü açabilir.Yapılan denemeler dahilinde doğruluk payı yüzde 96 olarak ölçülen test yönteminin geliştirmeleri hala sürüyor. Sonuç olarak odak taraf kanser olduğunda küçük yanılmalar büyük sorunlara sebep olabilir.Test temel olarak tümörlerden kan dolaşımına sızan genetik kod parçalarındaki küçük kimyasal değişiklikleri arar. Bu yöntemle akciğer ve yumurtalık gibi elliden fazla kanser türü tespit edilebiliyor."Bu kan testi, çoklu kanser tarama testi olarak kullanılabilmesi için gereken tüm özelliklere sahip gibi gözüküyor.""Herkes böyle bir testin ne zaman kullanıma sunulacağını soruyor. Test, aslında klinik çalışmalar için sınırlı olarak kullanıma sunuldu.""Ancak bir rutin olarak kullanılmadan önce test performansını daha iyi anlamamız ve klinik çalışma sonuçlarını görmemiz gerekiyor."Peki siz bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir