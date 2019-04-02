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Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, ilçedeki KETEM biriminde her yaştan insana ücretsiz kanser taraması yaptıklarını bildirdi.Kadıoğlu, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programlarının yürütüldüğünü kaydetti.Türkiye'de kanser taramalarının uluslararası standartlarda yürütüldüğünü vurgulayan Kadıoğlu, kanserde erken teşhisin, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adım olduğunu ifade etti.Kadıoğlu, toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nin (KETEM) kurulduğunu aktararak, "Darıca'da da bulunan KETEM birimimiz Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde yer almaktadır. Sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunulabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. KETEM birimimizde 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi ile rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi ile meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan tetkiki ile bağırsak kanseri taraması ücretsiz olarak yapılmaktadır. İlgili yaş grubundan tüm halkımızı taramalarını yaptırmak için KETEM Birimlerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında ikinci ölüm sebebi olduğuna dikkati çeken Kadıoğlu, şunları kaydetti:"Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölüm riskinin ortadan kaldırılabildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır. Bireyler ve toplumlar, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebilmektedir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel etkilerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir."