Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanser hastaları için yaptığı bitki karışımını Korona virüs için geliştirdi

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ender Bekleniç, bitkilerden yaptığı karışım ile yıllardır bölgede kanser tedavisi gören birçok hastaya fayda sağladığını, Korona virüs tedavisinde kullanılmak için de yeni bir bitkisel karışım geliştirdiğini söyledi.

28.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:09
Kanser hastaları için yaptığı bitki karışımını Korona virüs için geliştirdi
Hatay 'ın Payas ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ender Bekleniç, bitkilerden yaptığı karışım ile yıllardır bölgede kanser tedavisi gören birçok hastaya fayda sağladığını, Korona virüs tedavisinde kullanılmak için de yeni bir bitkisel karışım geliştirdiğini söyledi.

Çevresinde tanınan biri olduğunu ve insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Ender Bekleniç, "Emekli olduktan sonra çevremde gördüğüm bitkiler dikkatimi çekti, 'bu bitkilerden nasıl faydalanırım' diye, onları inceleyerek yapıları hakkındaki bilgiler elde ettim. İnsan sağlığına da çok faydalı olduğuna inandığım bitkilerden şu görmüş olduğunuz şifalı suları hazırladım. Zakkum ve birkaç bitki karışımından kanser tedavisine iyi geleceğine inanarak yaptığım şifalı suları tedavi sürecinde kullanan kanser hastalarının çoğu iyileşerek şifa buldular" dedi.

Bekleniç, kanser hastaları için yaptığı bitkisel karışımı Korona virüs tedavisinde de kullanılabilecek şekilde geliştirdiğini iddia ederek, "Korona virüsü tedavisi için hazırladığım bu suların hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur. Hazırlamış olduğum bu karışımın milli ilaç sanayimizin gelişimine de katkısı olacağına inanıyorum. Korona hastası olan insanlarımıza da hazırlamış olduğum bu şifalı bitki karışımı suların şifa olacağına ve tedavi edeceğine inanıyorum. Sağlık Bakanlığımız tıbbi laboratuvarlarında inceletebilir ve Korona virüsü tedavisinde kullanabilirler" diye konuştu.

Bitki karışımını nasıl yaptığını sır gibi saklayan Ender Bekleniç, Korona virüsü tedavisi için hazırladığı bitkisel karışımı da ilk olarak kendisi kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Payas, Hatay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kanser hastaları için yaptığı bitki karışımını Korona virüs için geliştirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haberler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın, Emniyet Teşkilatı’nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı Haberler
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık Haberler
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

09:35: DSİ'den "Su" açıklaması - Haber 09:35: Çin'de görülen yeni Covid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı - Haber 09:34: İstanbul'da toplu taşımada "seyrek oturma" düzeni - Haber 09:33: Derik'te sumak satışı 769 kat arttı - Haber 09:33: Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu - Haber 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası - Haber