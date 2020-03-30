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Kanser hastaları Korona virüse karşı daha dikkatli olmalı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser hastalarının Korona virüse karşı normal vatandaşlardan daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

30.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:41
Kanser hastaları Korona virüse karşı daha dikkatli olmalı
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser hastalarının Korona virüse karşı normal vatandaşlardan daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Kanser halen dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Kanser hücreleri vücudumuzda her an oluşmaktadır. Bu hastalıklı hücreler bağışıklık sisteminde yer alan askerler tarafından tanınarak yok edilir. Ancak bağışıklık sisteminden kaçan bu kötü hücreler kendilerine ait bir alan oluşturarak hastalık derecesine gelirler. Kanser hücreleri muazzam bir mekanizma ile çalışırlar. Bu mekanizma ile vücuttaki bağışıklık sitemini zayıflatır. Ancak son 20 yılda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile ilişkili tedaviler hız kazanmıştır" dedi.

Son birkaç aydır dünyada Korona virüs enfeksiyonunun önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Avcı, "Özellikle aktif tedavi gören kanser hastaları mutlaka evde kalmalı ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalılar. Sarılmak, tokalaşmak veya öpüşmek enfeksiyonun yayılması için en büyük risktir. El ve ağız temizliği her dönemde olduğu gibi bu dönemde daha önemlidir. Yemek sonrası mutlaka dişler fırçalanmalı ve temas sonrası eller yıkanmalıdır. Tırnaklar düzgün kesilmeli ve tırnak kenarları koparılmamalıdır. Bu bölgede oluşacak açık yaralar enfeksiyon riskini artırır. Tüm besinlerden ölçülü yenmelidir. Gıda alımında esas olan besin değeri yüksek gıdaları tüketmektir" diye konuştu.

Hastaneye gelirken dikkat edilmesi gereken kurallarında olduğunu ifade eden Avcı, "En fazla bir refakatçi ile gelinmelidir. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır. Eğer toplu taşıma kullanılacak ise sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Temas sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. Aktif kanser tedavisi gören hastaların tedavisi takip edildikleri merkezler tarafından her bir hastanın durumuna göre değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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