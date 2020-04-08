Kanser hastaları risk altında

Kanser hastalarının koronavirüsten daha fazla etkileneceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bazı kanser türlerinin vücut savunma hücre sayısını azaltması veya kanser kitlelerinin organlar üzerine olan olumsuz etkisine bağlı vücut direncinde azalma koronavirüse karşı vücudun mücadele etmesini zorlaştırıyor" dedi.

Emsey Hospital'dan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, ameliyat, ışın ve kemoterapi tedavileri ile bağışıklık sisteminde zayıflama olabileceğini belirterek, bunun sonucunda vücudun güçsüz hale gelebileceğini dile getirdi.

Kanser hastalarının tedavisinde moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karagöl, bazı kanser hastalarında görülen hastalık ve tedavilere karşı oluşan derin kaygı ve moral bozukluğu nedeniyle bağışıklık sisteminde baskılanma olabiliyor. Bu da mikrop ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Ayrıca koronavirüsten korunmada beslenme, bağışıklık sisteminin güçlü kalması açısından önemli. Ancak, kanserin kendisi ve tedavisine bağlı gelişebilen beslenme bozuklukları, vücut bağışıklık sisteminin baskılanma ve mikroba karşı verilen savaşta hastanın elini zayıflatıyor" diye konuştu.

KORUNMADA MASKE ÖNEMLİ

Kanser hastalarında bulaşmayı önlemenin ve hastalığa karşı vücut direncini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karagöl, kalabalık yerlerde hasta insanların bulunabileceği düşünülerek mümkün olduğunca buralardan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Dışarı çıkmak zorunda kalındığı takdirde eldiven ile maske takılması ve maske seçimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karagöl, maskelerde FFP3 veya N95 türü olmasının ve mutlaka bir hekime başvurup reçete ile alınması gerektiğinin altını çizdi.

"ANTİ-OKSİDANLI BESİNLERİ TERCİH EDİN"

Anti-oksidan özelliği olan besinlerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Karagöl, "Yaban mersini, nar, kurt üzümü, elma, portakal, mandalina, limon, avokado, papaya, kivi, zerdeçal, zencefil, propolis, brokoli karnabahar, brüksel lahanası, pırasa, maydanoz, soğan, sarımsak, havuç, ıspanak bu besinlerin başında geliyor. Günlük en az 2 bardak yoğurt tüketilmelidir. Haftada 2 gün balık muhakkak yenilmelidir. Kuruyemişlerden ceviz ve badem tüketilmelidir. Günde 2 litre su içmek çok önemlidir, ihmal edilmemelidir" dedi.

UYKU İLE BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Günlük en az 20 dakikalık hafif bir egzersiz ve yürüyüş (Ev ortamında yapılabilir) ve iyi bir uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli faktör olduğunu anlatan Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser hastalarını virüsten korumada etkili olabilecek diğer bir yöntemin bitkiler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karagöl, "Ekinezya 15 gün süreyle çay olarak tüketilmesi bağışıklık sistemini uyaracaktır, ancak enfeksiyon bulguları varsa kullanılmamalıdır..Ada çayı, papatya ve melisa çayı, meyan kökü çayı içilmesini öneriyoruz. Kara mürver (Sambucus nigra) yine enfksiyon bulgusu olmayan hastalarda bağışıklık güçlendirilmesi için kullanılabilir. Reishi mantarı ve geven otu (Astragalus) ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirmek için hastalık bulgusu olmayan hastalarca kullanılabilir.Bu çayların ve ekstrelerin dozları ve bazı kanser türleri ve tedavileri ile etkilşimli olabileceği için doktora danışılarak kullanılmasına dikkat etsinler" diye konuştu.

KEMOTERAPİ HASTALARI RİSK ALTINDA

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi COVİD 19 enfeksiyonu şüphesi olan hastaların takibini yapan hekimi ile iletişime geçmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karagöl, şüpheli bulaşma durumu bulunan hastaların kemoterapi alıp alamayacığı yine onkoloji doktorunun gerekli muayene ve test işlemlerini tamamlamasından sonra belirleyeceğini söyledi.

Kaynak: DHA