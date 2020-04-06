Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanser hastalarına "Kovid-19 sürecinde daha fazla dikkatli olun" önerisi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

06.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:48
Kanser hastalarına
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer kanseri hastaları için büyük risk oluşturabildiğini belirterek "Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum." dedi.
Prof. Dr. Çiçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastası ve yakınlarının çok daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Bu kişilere hijyene ve sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyması ve tedbiri bir an olsun elden bırakmaması tavsiyesinde bulunan Çiçin, "Bu virüsün akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları için büyük risk oluşturabilir." diye konuştu.
Kanser tedavisi gören hastalardan toplu ulaşım araçlarını kullanmamasını isteyen Çiçin, "Kullanma zorunluluğu olanların ise mutlaka ağız ve burun bölgesini tam kapatan maske takmalarını öneriyoruz. Bunun yanında tabii ki eller sık sık yıkanmalı, kişisel hijyene özen gösterilmelidir. Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çiçin, onkoloji polikliniklerine başvuran hastaların ve refakatçilerinin olası Kovid-19 enfeksiyonu semptomlarının sorgulandığını, ateşlerinin ölçüldüğünü, şüpheli vakaların hastanenin ilgili birimlerinde değerlendirildikten sonra onkoloji bölümüne başvurabildiğini anlattı.
Kemoterapide Kovid-19 tedbirleri
Hastane olarak da bazı önlemler aldıklarını aktaran Çiçin, şunları kaydetti:
"Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı bulunduruyoruz. Mecbur olmadıkça maskesiz hasta ve refakatçi almıyoruz. Tedavi süresince ayakta tedavi ünitesinde hastaların mesafeli şekilde oturmasını sağlıyoruz. Yatan hasta ziyaretleri yasaklandı. Tedavi ve muayeneye gelen hastaların bir refakatçi dışında genelge doğrultusunda kısıtlama yapılıyor. Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı, maske, önlük, göz koruyucu ve N95 gibi tıbbi malzemeleri hazır bulunduruyoruz. Kısacası hastalarımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."
Prof. Dr. Çiçin, tüm Türkiye'de olduğu gibi hastanelerinde de kanser hastalarının tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.
Sosyal medya veya farklı ortamlarda çok fazla bilgi kirliliği yaşandığını anlatan Çiçin, kanser hastalarının en doğru bilgiyi Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin internet sayfasından öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Kanser hastalarına 'Kovid-19 sürecinde daha fazla dikkatli olun' önerisi - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

12:29: Sosyal yardımları PTT görevlileri evlere dağıtılıyor - Haberler 12:28: İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan, düşük gelirlilere 500 lira yardım önerisi - Haberler 12:26: İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler - Haberler 12:25: Talas'ta tedbirlere uymayan 25 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası - Haberler 12:25: Koronavirüs salgınını 'kitlesel histeri' olarak niteleyen ABD'li pastör, Covid-19'dan öldü - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:37: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı - Haberler 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin