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Kanser hastalarına moral

Yeni yıla sayılı günler kala VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde kanser hastalarına moral etkinliği yapıldı. Canlı müzikle keyiflenen hastalar, sürpriz hediyelerle de büyük mutluluk yaşadı.

13.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:09Kanser hastalarına moral

VM Medical Park Hastanesi ile Bursa Kanserle Savaş Derneği, yeni yıla sayılı günler kala kanser hastaları ve yakınlarına moral verdi. Kemoterapi alanında tedavi gören hastalar ve yakınlarına yeni yıl için hazırlanmış özel aksesuarlar hediye edildi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Başhemşire Naciye Ertürk'ün de katıldığı etkinlikte bağlama eşliğinde hastalara canlı müzik dinletisi de yapıldı. Moral bulan hastalar ve yakınları, hastane ve dernek yönetimine teşekkür etti.

"HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ"

Sadece yeni yıl öncesi değil her zaman hastaların daha sağlıklı ve moralli olması için yıl boyunca sayısız etkinliğe imza attıklarını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Kanserle mücadelede hem hastalarımızın hem de onlara destek olan yakınlarının her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerle misafirlerimizin moralinin arttığını görmek onlar kadar bizleri de mutlu ediyor" dedi. Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de, "Bu tür faaliyetleri tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Moral etkinliğimizin yanı sıra hastanenin lobisinde, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yararına kullanılmak üzere el emeği göz nuru ürünler için de satış standı kurduk. Her zaman desteğini esirgemeyen VM Medical Park Bursa ailesine de şükranlarımızı sunuyoruz. Kansere karşı ortak çalışmalarımıza 2020'de de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı


Medical Park, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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