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Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor

Bilim insanları, kanser hastalarının yüzde 10'dan fazlasının kalp ve damar hastalıklarından yaşamını yitirdiğini tespit etti.

25.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:18Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Bilim insanları, kanser hastalarının yüzde 10'dan fazlasının kalp ve damar hastalıklarından yaşamını yitirdiğini tespit etti.
BBC'de yer alan habere göre, sonuçları "The European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırma, kanser hastalarında kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.
ABD'nin Penn State Kanser Enstitüsünden araştırmacılar, Amerikalı 3 milyon 230 bin kanser hastasına ait verileri derledikleri meta analizde, hastaların yüzde 38'inin kanser ve ona bağlı komplikasyonlar, yüzde 11'inin ise kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp ve damar rahatsızlığı riskinin hastalığın ilk yılında kemoterapi ve radyasyon tedavisinin vücuda verdiği zarar nedeniyle artmasının normal olduğunu ifade eden araştırmacılar, riskin sonraki yıllarda sürdüğüne ve kanser hastalarının nüfusun geneline göre "sürekli yüksek risk altında" olduğuna dikkati çekti.
Mesane, prostat, bağırsak, rahim, göğüs ve gırtlak kanseri hastalarının kalp ve damar rahatsızlıkları riskine en açık gruplar olduğunu belirten araştırmacılar, kanser hastalarının tedavi sürecinde kalp ve damar sağlığı açısından da sürekli gözetim altında tutulması gerektiği uyarısında bulundu.

Güncel

Kaynak: AA

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