Kanser hastalığından ölen emekli polis memurunun cenazesi düzenlenen törenle defnedildi

Muğla'nın Bodrum
ilçesinde, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli polis memurunun cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 48 yaşındaki Eyüp Duyduk için Bodrum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulan törende, Duyduk'un öz geçmişi okundu.
Bu yıl ağustosta Bodrum'da göreve başlayan Duyduk'un, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı bildirildi.
Düzenlenen törende dua edilip, helallik alınmasının ardından Duyduk'un cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.
Evli ve iki çocuk babası Eyüp Duyduk'un cenazesi, götürüldüğü Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.
Duyduk'un eşi ve iki çocuğunu, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Cenaze törenine Duyduk'un ailesi, yakınları ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Emniyet Müdürü Ali Özher, Bodrum Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin ve meslektaşları katıldı.