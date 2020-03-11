Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor
Almanya'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.
11.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:45
Almanya 'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye 'ye dönmek zorunda kaldı.
Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan Ahmet'in Almanya'nın Köln kentindeki İmmün-Onkoloji Merkezi'ndeki ikinci tedavisi, düşük kan değerleri nedeniyle başlatılamadı.
Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan Ahmet'in Almanya'nın Köln kentindeki İmmün-Onkoloji Merkezi'ndeki ikinci tedavisi, düşük kan değerleri nedeniyle başlatılamadı.
Kaynak: Euronews.com
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