Kanser Hastası Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde görev yaptığı sırada kanser hastalığına yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade
Sözleşmeli Er Hulusi Demirci, Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında görevli 23 yaşındaki Er Demirci, yaklaşık 1 yıl önce rahatsızlanınca Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Demirci'ye burada kemik kanseri teşhisi konuldu.
Daha sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne getirilen Demirci, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Demirci'nin naaşı önce konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Daha sonra Elbistan Hocazade Camisi'nde ilçe Müftüsü Muhsin Demirel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Demirci'nin cenazesi Hocazade Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Demirci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir
, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş
, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, Ekinözü
Belediye Başkanı Nursi Çeleğen
, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Hakkari,Çukurca