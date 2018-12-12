Kanser Hastası Çocuklar Yararına Kermes Düzenlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:23



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:23

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser tedavisi gören çocuklar yararına yılbaşı kermesi düzenledi.Kültürpark Tenis Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte, gönüllülerin gıdadan giyime, takı ve aksesuarlardan ev tekstiline kadar getirdiği yüzlerce ürün satışa sunuldu.Katılımın yoğun olduğu kermeste müzik eşliğinde dans gösterileri yapıldı.KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan tüm vakıf dostlarına teşekkür etti.Kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu belirten Soncul, "İcra Komitemiz bu yıl da sürprizlerle dolu keyifli bir kermes için günler süren bir hazırlık süreci geçirdi. Yılbaşı armağanı için yine seçenekli bol ürünümüz var. Buradan elde edilen gelir kanser tedavi gören çocuklarımızın tedavileri için harcanacak. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Yılbaşı alışverişiniz umuda destek olsun." dedi.