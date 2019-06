Kanser hastası eşine içirdiği eşek sütü için çiftlik kurdu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Gülay Bilginer (40)akciğer kanserine yakalanan eşinin hastalığı yenmesinde etkili olduğunu düşündüğü eşek sütü için çiftlik kurdu.Seydişehir Yeni Cami Mahallesi Demirciler Sanayi kırsalına eşek çiftliği kuran Gülay Bilginer, eşinin tedavisi sırasında kendisine iyi gelen eşek sütünü zor elde ettiklerini tam iyileşmesi için ve eşi gibi hastalara da yardımcı olmak amacıyla eşek çiftliğini kurduklarını söyledi. Bilginer, "Eşim kemoterapi görürken aynı zamanda günde bir bardak eşek sütü içiyordu. Her kontrolünde kanser hücrelerinin küçüldüğü görüldü. Bir süre sonra eşek sütü bulamamaya başladık ve bu süreçte kanser hücresinin sabit kaldığına şahit olduk. Tekrar düzenli olarak eşek sütü içmeye başladığında yine kanser hücrelerinin küçüldüğünü gözlemledik. ve sonunda eşim kanseri yendi. Şu an mesleği olan motor tamirciliğine devam ediyor" dedi.İşinden arta kalan zamanda ilkokula giden kızı Ayten Su Bilginer ile beraber engelli olmasına rağmen çiftlikteki eşeklerin bakımını yaparak sütü kendisi sağan Gülay Bilginer, "Bunun tıbben karşılığı yok. Ancak bir yakınımızın bu yöntemle iyileştiğini öğrendik ve denemek istedik. Çok şükür biz de olumlu sonuç aldık. Zaten ben hayvanları çok severim. Şifalı süt olarak bilinen eşek sütünü üreterek eşim gibi diğer hastalara da faydalı olabileceğini düşündüğümüz için bu işi severek yapıyorum" dedi.Gülay Bilginer, eşinin işi nedeniyle çiftlik işlerinde fazla yardımcı olamadığını ancak manevi destek ile kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Bir kolu ve bir ayağını kullanamayan Bilginer; "Kanser hastalığı büyük bir bela. Kimsenin çocuğu ağlamasın. Babasız kalmasın diye kurduğumuz bu çiftlik. Türkiye 'deki nadir çiftliklerden birisi. Biz bu işe 1 eşekle başladık. Şu an 10 eşeğimiz var. Türkiye'nin her yerinden süte çok fazla talep oluyor. Hedefimiz eşek sayısını 50'ye çıkarmak" dedi.

- Seydişehir