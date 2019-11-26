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Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti

Aksaray'da 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören mesane kanseri hastası bir kişi, çıkarıldığı serviste girdiği bunalım sonucu hastanenin 4. katından atlayarak intihar etti.

26.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:40Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti
'da 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören mesane kanseri hastası bir kişi, çıkarıldığı serviste girdiği bunalım sonucu hastanenin 4. katından atlayarak intihar etti.

Olay, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 gündür yoğun bakımda mesane kanseri tedavisi gören ve son evresinde olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Şevket Bayrak, yoğun bakımdan alınarak servise çıkartıldı. Serviste bunalıma girdiği iddia edilen Şevket Bayrak 4. kattaki servis penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Kafa üstü yere düşen Şevket Bayrak olay yerinde feci şekilde can verdi. verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Şevket Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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