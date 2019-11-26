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Kanser hastası kadın, mutfakta kendini astı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kanser tedavisi gören Hayriye M. (58), evinin mutfağında kendini tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

26.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20Kanser hastası kadın, mutfakta kendini astı

AYDIN'ın ilçesinde, kanser tedavisi gören Hayriye M. (58), evinin mutfağında kendini tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan ev kadını Hayriye M., mutfakta tavana bağladığı iple kendini astı. Saat 05.00 sıralarında mutfağa giden oğlu durumu fark etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hayriye M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Hayriye M.'nin bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Savcının olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Hayriye M.'nin cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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