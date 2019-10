Kanser hastası kadın sardığı sarmalarla öğrencilere destek oluyor

Kanser hastası kadın sardığı sarmalarla öğrencilere destek oluyorHastalığını yenmeye çalışırken kız öğrenciler için sarma sarıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 8 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 2 çocuk annesi kadın, boş zamanlarında sardığı sarmaları satarak biriktirdiği parayı ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak ulaştırıyor.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Sibel Yeşil'e 2011 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin konulmasının ardından tedaviye başlayan Yeşil, 4 kez kemoterapi tedavisi ve ameliyatın ardından hastalığını yendi. Hayata bağlanarak kanseri yenen Yeşil'in hastalığı 5 ay önce tekrar ortaya çıktı. Kararlılığı ile hayata tutunmaya çalışan Yeşil, tekrar tedavi görmeye başladı. Toplam 8 kemoterapi tedavisini atlatan Yeşil'in vücudu zorlu tedavi süreci nedeni ile güçsüzleşti. Yaşadığı bir kaza nedeni ile sağ koluna platin yerleştirilen Yeşil, tedaviden arta kalan zamanlarında evde yaprak sarması yaparak, satıyor. Yeşil, sattığı sarmaların paralarını biriktirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak ulaştırıyor. Küçük bir miktar da olsa kız öğrencilerin eğitim hayatını tamamlamalarına yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Yeşil, hayatı boyunca insanlara yardım elini uzatabilmek amacı ile çabalayacağını dile getirdi."Hayatta kalmam gerekiyor, çünkü ben bir anneyim"Yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlatan Yeşil, çocukları için kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Ben 8 yıldır meme kanseriyim. Bu hastalık kemiklerimde var. Sadece dizlerim ve ayaklarımda yok. BU hastalığa yakalandığımda ben kanserim ama bunun sonunda ölüm yok, ölümü ben oluştururum. Eğer ben bittim dersem o zaman ölümümü hızlandırırım. Bu süreçte kanser değil, ben güçlüyüm dedim. Hayatta kalmam gerekiyor, çünkü ben bir anneyim. Çocuklarımın yanında güçlü durmam lazım ki onları da hayatta o şekilde bırakayım. Ben 9 senedir tedavi görüyorum. Bu hastalığa 2011 yılında yakalandım. Tedavi sürecim çok ağır geçti. 8 kere kemoterapi aldım. 3 sene kemoterapi tedavisi gördüm, memem alındı. Ameliyata girdim, ondan sonra tekrar 4 kez kemoterapi aldım. O süreçte yaklaşık 30 kez radyoterapi aldım, 30 da şimdi aldım. Bunun sonunda kanserim uyudu dedim ama 8 sene sonra tekrardan hortladı. Hortlasın ben onu bir şekilde yine sustururum. Tedavi sürecim biraz zor geçti. O zaman bir buçuk yaşında olan çocuğum tedavim nedeni ile benden uzak kalarak büyüdü" dedi."Benim amacım kız çocukları okusun"İhtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim hayatlarını tamamlayabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu dile getiren Sibel Yeşil, kanser hastalarına hayata tutunmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Dışarıdaki inşalar beni mutlu olarak görüyorlar. Ama benim içeride ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bu yaşantım ana ait. Ben yine güçlü olup güçlü davranacağım. Evde kaldığımda boş zamanlarımda sarma sarıyorum. Biraz araştırma yapıp ihtiyaç sahibi öğrenciler buldum. Onlara elimden geldiğince 3-5 lira yardım etmeye çalışıyorum. Kendi çocuklarımın ihtiyacını eksik etmeden ne biriktirebiliyorsam onlara gönderiyorum. Benim amacım kız çocukları okusun. Benim yardım ettiklerimin hepsi kız çocuğu. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla onlara yardım etmeye çalışıyorum. Keşke birileri, 'Sibel biz sana 3,5 lira toplu şekilde göndereceğiz, sen bizim adımıza çocuklara yarım et' dese. Ben her zaman güçlüyüm, hayattayım. Elimin geldiği kadarıyla kim yardıma muhtaçsa yardım edeceğim. Eğer çoraba ihtiyacı varsa çorap, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alırım. Elimde 50 TL olsa bile onu vermek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA