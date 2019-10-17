Kanser hastası Necati dede, resim çizerek hayata tutundu

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde yaşayan Necati Yiğit (82), 11 yıl önce yakalandığı mide kanserine karşı resim yaparak savaştı. 2008 yılında teşhis koyulan Yiğit, ilk başta hastalığı nedeniyle tedirgin olduğunu belirterek 2 yılını eve kapanarak geçirdiğini söyledi. Daha sonra ailesinin de desteğiyle resim yapmaya başlayan Necati Yiğit geçtiğimiz günlerde doktorlardan güzel haberi aldı. 11 yıl sonunda tamamen kanseri atlattığını öğrenen Yiğit, "Dünyamı resimlerle renklendirdim ve resim yaparak her şeyi unutuyorum" diye konuştu.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Kocaköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Necati Yiğit, 2008 yılında mide kanserine yakaladı. Hastalığını ilk öğrendiği zamanlar tedirginlik yaşadığını söyleyen Yiğit, ailesinin desteği ise yaşama sevincini yeniden kazandı. Necati Yiğit, tedavisi devam ederken, resim çizmeye başladı. Boş vakitlerini değerlendirmek ve hastalığını unutmak için resim yapan Yiğit, yaptığı resimleri ise evinde ve bahçesinde sergiliyor.

'DÜNYAMI RESİMLERLE RENKLENDİRDİM'

Kanseri yenmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Necati Yiğit, "Hastalığım sebebiyle, dışarı çıkamıyor, kahvehaneye gidemiyorum. Bir iş ile uğraşmadığımda da aklıma hastalık geliyor, moralim bozuluyordu, ben de evimde resim çizmeye başladım. Amacım hastalığımı unutmaktı ve bunu da başardım. Yaklaşık dokuz yıldır resim yapıyorum. Ağırlıklı olarak hayvan ve çiçek resimleri yapıyorum. Beğendiklerimi bahçemizin duvarlarına koyuyorum. Bahçe duvarlarım rengarenk resimlerle dolu, bunlarla mutlu oluyorum. Resimlerimi beğenenlere hediye ediyorum. Dünyamı resimlerle renklendirdim ve resim yaparak her şeyi unutuyorum" diye konuştu.