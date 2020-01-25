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Kanser hastası öğrencinin askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanser hastası lise öğrencisi, hayalini kurduğu askeri üniformayı giyip silah tuttu.

25.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:46Kanser hastası öğrencinin askerlik hayali gerçeğe dönüştü
'in ilçesinde kanser hastası lise öğrencisi, hayalini kurduğu askeri üniformayı giyip silah tuttu.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 15 yaşındaki Hasan Adak'ın annesi Hayriye ve babası Mikail Adak, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek oğullarının asker olmayı hayal ettiğini anlattı.
Ailenin ricası üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, eğitimine evde devam eden Adak'ın komutanlığa getirilmesini sağladı.
Askeri üniforma giyip silah tutan öğrenci, hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı.
Adak için düzenlenen temsili törene ailesi ile Boyacıoğlu'nun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Karadeniz de katıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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