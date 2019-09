Kanser hastası vatandaş, doğal yaşam için 260 bin TL'lik çiftlik kurdu

AĞRI - Ağrı'da yaşayan kanser hastası emekli Fuat Aslan (55), merkeze bağlı Tezeren köyünde aldığı 10 dönümlük arazi üzerinde tamamen doğal yaşamak ve organik ürünler üretmek amacıyla kendi imkanları ile Kaz, tavuk, ördek, hindi ve güvercin gibi kanatlı hayvanların olduğu yaklaşık 260 bin TL değerinde bir çiftlik kurdu İki yıl boyunca yakalandığı hastalık nedeni ile kemoterapi alan Fuat Aslan, hastalığı yenmek için doğal yaşama isteğinin yanı sıra, çocukluğundan beri başta güvercin olmak üzere kanatlı hayvanlara karşı sevgisi olduğunu ve ilerde böyle bir çiftlik kurmanın hayali olduğunu dile getirdi.Aslan, kurduğu çiftlikle bir yandan çocukluk hayalini de gerçekleştirdiğini belirterek, aynı zamanda ülkede üretim yapmanın çok önemli olduğunu, emekli olduktan sonra köşesine çekilip, basit bir tüketici olmak istemediğini anlattı.Ayrıca kurduğu çitlikte yaşadığı hayatın, hastalığına iyi geldiğini de dile getiren Aslan, özellikle Ağrı ve bölge insanını üretime davet etti. Ağrı'da toprakların ve iklimin aslında çok elverişli olduğunu kaydeden Aslan, çiftliğinde kanatlı hayvanların yanı sıra, yetişemez denilen kayısı, kiraz, elma, üzüm, ceviz, dut vb. ağaçlar da diktiğini ve bu meyveleri de üreteceğini de belirtti."Hem doğal beslenmek istedim hem de çocukluğumdan beri hayalimdi"Çiftliğinde şu anda en az 10 tane değişik ırk tavuk ve kanatlı hayvan beslediğini dile getiren Aslan, aynı zamanda fazla bilinmeyen ve normal yumurtadan daha fazla protein içeren mavi yumurta da üreteceğini ifade ederek: "Benim kurduğum bu çiftlik çocukluğumdan beri hayalimdi. Kanatlı hayvanlara merakım vardı. Güvercinleri çok seviyorum. Birazda rahatsızlandığım için doğal yaşamak istedim. İki yıl kadar kemoterapi gördüm. Böylece bu çiftliği kurmaya karar verdim. Ayrıca emeklilikten sonra eve tıkılmak istemedim. Emeklilikten sonra bu ülkede bir alışkanlık haline gelmiş. Emeklilikten sonra insanlar, "Yaşlandım artık, kahve köşesine takılayım" düşüncesi ile hareket ediyorlar. Ben de öyle yapmak istemedim. Bu benim mantığıma ters. Böylece çiftlik kurmaya karar verdim" ifadelerini kullandı."Şuanda 350 tane tavuk ürettik"Hayalindeki çiftliği kurmaya karar verdikten sonra köye gidip, 10 dönümlük bir arazi satın aldığını belirten Aslan, çiftlik kurma sürecini şu şekilde anlattı: "Arazi çok kötü durumdaydı. Önce araziyi elverişli hale getirdik. Su yoktu su çıkardık. Sonra da çiftliği kurmaya başladım. Bu ülkede her kesin elini taşın altına koyup üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünce ile de önce kendimizden başlamalıyız dedim. Çiftliğimizin bu aşamaya gelmesi yaklaşık üç buçuk ayımızı aldı. Sonra bir kuluçka makinesi aldık. Piyasada çok hantal tavuklar var. Bu yüzden kuluçka makinesi aldık. Bizde şimdi çiftliğimizde hantal tavuklar yerine öreğin iki yıl yumurta verip, sonra kesime giden Ataks tavuk yerine, Astrolop denilen her gün yumurta veren tavuklar aldık. Bu tür tavuklar üreteceğiz. Üretimlerimiz de tamamen organik olacak. Şu an da 350 tane tavuk ürettik. Bunun yanında Mavi yumurta da üretmeye karar verdik. Bunun için Mavi Yumurtacı tavuklar aldık. Onları üretiyoruz. Yeterli seviye ve yumurta yapacak duruma gelince mavi yumurta da üreteceğiz. Bu mavi yumurtalar diğer yumurtalara oranla protein değeri yüksektir. Bunların yanında Brahma denilen etlik tavuklar üretiyoruz. Bu değişik tür tavukları hep dışarıdan getirdik. Hepsini üreteceğiz. Bunun yanında çiftliğimizin bir kısmını da kaz ve hindi üretmek için ayarladık. Kaz kümesimizi kurduk. Şimdi 35-40 tane Linda türü kaz var. Nasip olursa Ocak, Şubat gibi onların yumurtalarını makineye atmayı düşünüyoruz.""Sadece tavuk ve kanatlı hayvan üretmek değil; meyve ağaçları da diktik"Çiftliğini geliştirmek için yaptığı planlamalarından da bahseden Aslan, önümüzdeki yıl 2 bin tane sadece kaz üretmeyi hedeflediğini aktararak, bu işe başlarken çok zor süreçlerden geçerek başladıklarını söyledi. Aslan, yaptığı konuşmada: "Bize destek olanda oldu engel olan da oldu. Ama biz üretmeye devam edeceğiz. Ama biz insanların yöneticisinden her kese üretim yapan insanlara destek olmasını istiyoruz. Ben şimdiye kadar buraya 260 Bin lira yatırım yaptım. Bu yatırıma da devam edeceğim. Sadece tavuk ve kanatlı hayvan üretmek değil; meyve ağaçları da diktik. Bu şehirde kayısı yetişmez diyen insanlara inat bu köyde kayısı da üreteceğim. Burada meyve yetişmez diyenlere inat duttan kayısıya kadar meyve de üreteceğim. Şu an kurulum aşamasındayız. Ama önümüzdeki 15 gün içerisinde en az 10 tane değişik ırk tavuk, kaz ve hindi ile seri üretime geçeceğiz. Şu ana kadar her hangi bir destek almadım. Çoğu yere müracaat ettim ama olmadı. Şimdilik kendi imkanlarımızla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Üretim yapmaları gerektiği noktasında Ağrılara seslenen Aslan: "Ben buradan bütün Ağrılı kardeşlerime şunu söylemek istiyorum tamam bizim burada iklim sert. Üretim biraz zor olabilir. Ancak yapmak istesek ve yaparsak başarılı oluruz. Buna inanıyorum. Onlarda inansınlar ve bir şekilde bir alanda girişimde bulunsunlar. Yeter ki gayretli olalım. Yeter ki çalışalım. Başarılı oluruz. Diğer yerlerden insanlar gelip burada üretim yapabiliyorsa neden bizimkiler yapamazsın ki. O yüzden herkesi bir şekilde üretim yapmaya çağırıyorum. Hep birlikte kalkınalım" diye konuştu.

