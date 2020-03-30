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Kanser hastasının biten oksijen tüpünü, polis değiştirdi

ANTALYA'da polis ekipleri, kanser hastası Sahmi İnal'ın (65) talebi üzerine, biten oksijen tüpünü değiştirdi.

30.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:59
Kanser hastasının biten oksijen tüpünü, polis değiştirdi

ANTALYA'da polis ekipleri, kanser hastası Sahmi İnal'ın (65) talebi üzerine, biten oksijen tüpünü değiştirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen taleplerini karşılamaya başladı. Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan kanser tedavisi gören Sahmi İnal'ın kullandığı oksijen tüpü bitti. İnal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İnal'ın evine gelen polis ekibi, boş oksijen tüpünü alarak dolusunu almak üzere Döşemealtı'na gitti. Dolu oksijen tüpünü getiren polis ekibi, İnal'ın evine giderek tüpü teslim etti. İnal, polis ekibine teşekkür ederken polisler ise ihtiyaç durumunda tekrardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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