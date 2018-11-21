Kanser, Kemiğe Yayılıp, Patolojik Kırıklara Sebep Oluyor'

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kanser hastalığının yayılma eğilimi gösterdiğini belirterek, "Kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görebiliyoruz. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor" dedi.VM Medicalpark Bursa Hastanesi ?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kemik kanserleri ile ilgili DHA'ya bilgi verdi. Kemik kanseri hastalarının bir ağrı ya da kolda, bacakta, sırtta herhangi bir bölgede şişme ile başvurduklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Genellikle başlangıçta çok önemsemiyor hastalar. Ama bir süre sonra ağrı ya da şişlik arttığında, bazen o bölgede kızarıklık da oluştuğunda öyle başvuruyor. Biz, rutin her hastaya yaptığımız gibi önce kontrollerimizi yapıyoruz. Önce röntgenlerle değerlendiriyoruz, ama bir şüphe varsa sadece röntgen değil, emar ve tomografi dediğimiz ileri derece tetkikler de yaptırıyoruz" dedi.KANSER AMELİYATLARINDAN ÜCRET ALMIYORUZAkciğer kanserlerinin görünme oranı yüzde 12'lerde iken, kemik kanserleri yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, "Ama kemik kanserinin de kötü yanı, diğer kanserlere göre ne yazık ki daha ağır seyredebiliyor. Geç kalındığında çoğu zaman organ kaybı ve yaşam kaybına sebep olabiliyor. Ama bazen ekstremiteyi feda ederek de olsa ya da ekstremiteyi bir şekilde kurtararak da olsa tedavi yöntemlerimizin mutlaka hastalarımıza ulaşmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın da onkoloji hastalarımıza verdiği önem nedeniyle artık kanser hastalarından da hiçbir fark almamaktayız. Sadece otelcilik anlamında ufak farklar alınmakta, ama artık hiçbir hastanede bizim hastanemiz de dahil büyük kanser ameliyatlarının hiçbirinden fark ücreti almıyor" diye konuştu.NÜKLEER TIP YOL GÖSTERİYORNükleer tıpın kanser hastalarının hem tanısında, hem yayılım bölgelerinde ameliyat öncesi çok ciddi faydalar sağladığını ifade eden Saylık, "Ameliyat planlamamızın büyük kısmında bize yol gösteriyor. Doğru ameliyatları, doğru zamanda yapmamızı sağlıyor. Çok değerli bir nükleer tıp uzmanımız hastanemizde hizmet ediyor. Radyasyon onkolojisi de ameliyat ettiğimiz hataların bir kısmında ameliyattan sonra birtakım ışın tedavileri yapılıyor. Kanser hastalığı tek bir bölgede kalmıyor. Örnek vereyim, akciğer kanseri olan bir bey ya da meme kanseri olan bir kadında kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görüyoruz. Metasdaz diyoruz biz ona. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor. Artık bu tedavilerle çok uzun yaşayan hastalarımız olduğu için, eskiden bu tür kırık vakaları ya da kırık olabilecek kemik hastalıkları biraz es geçilebiliyordu. Ama doğal olarak insanların yaşam kalite beklentileri, ağrısızlık istekleri ki; haklılar yükseldiği için biz de ortopedi olarak bu tür patolojik kırıklarda ya da kırığa sebep olabilecek bu tür kemik tümörleri ya da metasdazlarda hastayı ameliyat ederek o konforu sağlıyoruz" diye konuştu.Kanserlerin yayılımı ile ilgili de bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Erkeklerde özellikle akciğer ve prostat kanseri çok fazla yayılım gösteriyor. Kadınlarda da meme kanseri kemiğe çok fazla yayılım gösteriyor. Bunlar toplumda da en fazla görülen hastalıklar. Kemiğe bulaşmış metastaz dediğim hastalıklarda tabi biraz ileri evrelerde hastaya ulaşıyoruz ne yazık ki. Daha erken evrelerde hastalar bize ulaşsa koruyucu ameliyatlarımız var. Ama o evrede yine çaresiz değiliz. Hastanın hastalığının evresine göre her dönemde mutlaka bir çare üretebiliyoruz" dedi.- Bursa