Haberler » Güncel » 'Kanser Senden Güçlü Değil' projesinin tanıtımı yapıldı - Haber

"Kanser Senden Güçlü Değil" projesinin tanıtımı yapıldı

Trabzon Merkez Fen Lisesince hazırlanan "Kanser Senden Güçlü Değil" projesi tanıtıldı.

03.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:32
Trabzon Merkez Fen Lisesince hazırlanan "Kanser Senden Güçlü Değil" projesi tanıtıldı.
Lise müdürü Tuncay Beşel, okulun konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenleri İlkay Asma'nın kansere yakalanmasından etkilenen öğrencilerin hastalığa dikkat çekmek amacıyla klip hazırladıklarını söyledi.
Kanseri yenen bir çok öğretmenin mesleğine geri döndüğünü belirten Beşel, "Sosyal sorumluluk projelerimiz, bilimsel projelerimizin yanında daha çok önem arz etmektedir. Başkalarının dertleriyle dertlenebiliyorsak işte o zaman insanız. Kanser hastalarına moral vermek için illa kanser hastası olmaya gerek yok." dedi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Gonca Hanedan Uslu ise kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, öğrencilere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları uyarısında bulundu.
Kanser hastalığını yenen öğretmenlerden İlkay Asma, Yasemin Uzun ve Fatih Kul ile donör Ahmet Cemal Kul yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.
Program, "Asla Vazgeçme" adlı klibin gösteriminin ardından sona erdi.

Trabzon Merkez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:07   Öğretmenler hükümete yönelik "Beyaz Terör" protestosu yaptı - HONG - Haber
20:04   "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" - Haber
20:04   Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü - Haber
20:04   Fransa, İdlib saldırılarını "şiddetle" kınadı - Haber
19:59   Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:08:48