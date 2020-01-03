"Kanser Senden Güçlü Değil" projesinin tanıtımı yapıldı

Trabzon Merkez Fen Lisesince hazırlanan "Kanser Senden Güçlü Değil" projesi tanıtıldı.

Lise müdürü Tuncay Beşel, okulun konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenleri İlkay Asma'nın kansere yakalanmasından etkilenen öğrencilerin hastalığa dikkat çekmek amacıyla klip hazırladıklarını söyledi.

Kanseri yenen bir çok öğretmenin mesleğine geri döndüğünü belirten Beşel, "Sosyal sorumluluk projelerimiz, bilimsel projelerimizin yanında daha çok önem arz etmektedir. Başkalarının dertleriyle dertlenebiliyorsak işte o zaman insanız. Kanser hastalarına moral vermek için illa kanser hastası olmaya gerek yok." dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Gonca Hanedan Uslu ise kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, öğrencilere sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kanser hastalığını yenen öğretmenlerden İlkay Asma, Yasemin Uzun ve Fatih Kul ile donör Ahmet Cemal Kul yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Program, "Asla Vazgeçme" adlı klibin gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA