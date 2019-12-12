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Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDIBayburt'ta, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanı Süleyman Alan'ı (47) da bıçakla ağır yaralayan Recai Ç.

12.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:18Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI

'ta, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanı Süleyman Alan'ı (47) da bıçakla ağır yaralayan Recai Ç., üniversite kampüsü önünde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polis aracına bindiriliyor. Recai Ç.'nin polisteki sorgusu sürüyor.



Bayburt, Güncel

Kaynak: DHA

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