Kanser Taraması Yaptıran Kadınlara Kahve Bedava

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:16



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:16

Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tarama yaptıran kadınlara belediyeye ait sosyal tesislerde çay, kahve ve aktivite ücretsiz olacak.Dursunbey Belediyesi ile Dursunbey Sağlık Müdürlüğü, kadınları erken teşhis konusunda teşvik etmek amacı ile bir protokol imzaladı.Konuyla hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, protokol gereği, tarama yaptıran kadınlara Dursunbey Belediyesine ait Ada Kahvecisi ve sosyal tesislerde kahve ve aktivitenin ücretsiz olacağını belirtti.Protokole yönelik bilgi veren Dr. Murat Başçı da, kanseri erken fark etmenin ve erkenden tedavi etmenin yararının çok büyük olduğunu söyledi.Kendilerinin de KETEM'de kadınların taramalarını yaparak eğer kanser var ise erken teşhisle bu hastalığa müdahale etmeyi amaçladıklarını anlatan Başçı, şunları söyledi:"Değerli Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın da destekleriyle kadınlarımızın ilgisini bu yöne çekmek için Belediyeye ait ada Kahvecisi ve sosyal tesisleri içine alan bir protokol imzaladık. Bu kapsamda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezimize gelerek taramalarını yaptıran tüm kadınlarımıza Ada Kahvecisinde ücretsiz çay yada kahve, belediye Sosyal tesislerinde ise ücretsiz fiziksel aktivite imkanını sunduk. Bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Ramazan Bahçavan'a teşekkür ediyorum."