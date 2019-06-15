Kanser tedavisi gören çocukların karne sevinci

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından oluşturulan hastane sınıfında eğitim ve kanser tedavisi gören çocuklar için karne töreni düzenlendi.
Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen karne ve mezuniyet töreninde kanser tedavisi gören çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi ve Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Çocuk Korusu tarafından gösteri ve konser verildi.
Kanser tedavisi gören çocuklar şiirler okuyarak, yine hastanede çektikleri kısa film gösterisini yayınlandı.
Eğitimden feda edeceğimiz çocuğumuz yok
Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
, Türkiye
'de ilk kez bir hastanede sınıf oluşturduklarını ve 109 öğrencinin eğitimden kalmaması için düzenli eğitim verildiğini söyledi.
Yalçın, eğitimde 2023 vizyonu çalışmaları kapsamında mutlu çocuklar için mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Eğitim yılı başında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süre tedavi gören çocuklar için bir hastane sınıfı açtık. Bizim eğitimden mahrum etmeye feda edeceğimiz hiçbir ferdimiz yok. 2018-2019 eğitim yılında 147 bin öğrenci dün karnelerini aldı. Biz de bu hastane okulunda eğitim gören çocuklarımıza karne vermek, moral aşılamak için bir karne töreni düzenledik. Hastane okulu Türkiye'de ilk kez bu kadar düzenli ve kapsamı geniş bir şekilde oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın da 2023 vizyonu kapsamında 'Mutlu çocuklar güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Çocuk gülerse, dünya güler. Mutlu çocuklarla güçlü Türkiye'yi tesis etmeyi amaçlıyoruz."
Çocukların hastane ortamındaki kaygılarını giderdik
Törende konuşan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise çocukların hastane ortamında kaygılandığı bazı konuların olduğuna vurgu yaptı.
Okumuş, bu kaygıların arasında eğitimden, okuldan uzak kalmakta bulunduğunu belirterek, "Çocuklar hastanede tedavi gördüğü süre içinde aileden uzak kalma, arkadaşlarından ve kardeşlerinden uzak kalma gibi endişeler taşıyor. Bunlar çocuk üzerinde ciddi kaygı ve sıkıntılar oluşturur. Birde bunun üzerine uzu süre hastanede kalan, ciddi sağlık sorunu olan çocukların eğitimden uzak kalma korkusu eklenir. Bu kaygıların en aza indirilmesi hastane okulu düzenlendi. Bu faaliyetin ve okulun çok yararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Konuşmalardan sonra hastanede kanser tedavisi gören çocuklar ile Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ile oluşturulan koro tarafından konser verildi.
Şiir ve konserin ardından okulda eğitim gören çocuklara karneleri törene katılan protokol üyeleri tarafından karneleri verildi.