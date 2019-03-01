Kanser Tedavisi Gören Merve, Yaşamını Yitirdi

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören, ilkokul öğrencisi Merve Karayiğit (10) hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Merve Karayiğit'e 3 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren küçük kız hayatını kaybetti. Bursa'dan memleketi Ordu'ya getirilen Merve'nin cenazesi, Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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Kaynak: DHA