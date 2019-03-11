Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!

71 yaşında olan eski Başbakan Mesut Yılmaz tedavisiyle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı.

"Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım, dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme: Ocak ayında yaptırdığım rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tespit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florence Nightingale hastanesinde Prof. Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim." ifadesini kullanan Yılmaz, sözlerini,

"HER ŞEY NORMAL SEYRİNDE DEVAM ETMEKTEDİR"

"Halen Prof. Dr. Sualp Tansan nezaretinde önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir. İlgilenen, yorum yapan ve arayan herkese teşekkür ediyorum. En derin saygı ve sevgilerimle." diye tamamladı...