Kanser Tedavisinde Türkiye'nin Merkezi Olmak İstiyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde gelecek yıldan itibaren hizmet vermesi planlanan 217 yataklı Onkoloji Hastanesinin tamamlanmasıyla kanser tedavisinde de Türkiye'nin merkezi olmak istediklerini söyledi.Malatya'da yaklaşık 1,5 yıl önce temeli atılan Onkoloji Hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaatının yüzde 65'i tamamlanan hastaneyle daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.Birçok alanda farklı ülkelerden hastalara sağlık hizmeti veren Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2019'un son çeyreğinde açılması planlanan onkoloji hastanesiyle yurt içi ve dışından gelecek daha fazla hastaya hizmet verilmesi bekleniyor.Kentte sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayacak hastanenin açılmasının ardından hastane bünyesinde onkoloji enstitüsünün de kurulması planlanıyor.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay, 217 yataklı hastanenin inşaatının yarısından fazlasının tamamlandığını belirterek, mümkün olan en kısa sürede hastaneyi hizmete sunacaklarını ifade etti.Kente, bölgeye ve ülkeye hizmet verecek önemli bir hastane inşa ettiklerini anlatan Kızılay, şöyle devam etti:"Kapasite olarak Türkiye'deki en büyük hastanelerinden birisi. Burada medikal onkoloji, radyoterapi, hematoloji hastaları ile kemik iliği nakli hastaları tedavi görecek, ayrıca radyoaktif iyot tedavisi yapılacak. Kanser hastalarının yoğun bakım üniteleriyle ayakta kemoterapi üniteleri olacak. Onkoloji Hastanesi ile Onkoloji Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Enstitüde teşhis konacak ve kanser hastaları teşhisten itibaren tedavi görecek. Kanser araştırmaları da yapılacak. Kanser ilaç araştırmalarıyla kanserde yeni tedavi yöntemleri araştırılacak.""İlk sırada yer almak istiyoruz"Ahmet Kızılay, kanser hastası sayısının dünyada artış gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Onkoloji hastanesi tamamlandığında hasta tedavisi için kapasitemiz 3 kat artacak. Kanser merkezimiz kentimize, ülkemize çok büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya çok önem veriyor. Çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. 2019'da hastaneyi bitirerek, planladığımız şekilde hizmete açmayı hedefliyoruz. 2019'un son çeyreğinde hastaneyi tam kapasite çalıştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de şu an hizmet veren kanser merkezleri var ancak hastanemiz açıldığında kapasite olarak belki ülkemizin önemli 3'üncü merkezi haline geleceğiz. Kapasite olarak en büyük hastanelerden biriyiz ancak kanser tedavisinde Türkiye'de ilk sırada yer almak istiyoruz.""Dünyanın her yerinden hasta almayı hedefliyoruz"Prof. Dr. Kızılay, Türkiye'de en fazla kemik iliği nakli yapan hastane konumunda olduklarını vurgulayarak, "Dünyanın her yerinden hasta almayı hedefliyoruz. Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli merkezinin kapasitesini 3 katına çıkardık. Dünyanın her yerinden kemik iliği ve kök hücre nakli için hasta alacağız ayrıca yurt içinden ve farklı ülkelerden gelen kanser hastalarının ameliyatını, kemoterapisini ve radyoterapisini başarıyla yapacağız. Karaciğer ve diğer alanlardaki başarımızı kanserde de ortaya koyarak, kanser tedavisinde Türkiye'nin merkezi olmak istiyoruz." şeklinde konuştu."Çok sayıda yeni hocayı kadromuza katacağız"Hastanenin tamamlanmasının ardından inşa maliyetinin netlik kazanacağını ve hastanenin sağlık alanındaki istihdama da katkı sağlayacağını dile getiren Kızılay, şöyle devam etti:"Tahmini maliyetimiz 80 milyonun üzerinde. Belki bir bu kadar masrafı da hastanenin içine yapacağız çünkü kanser tedavisinde kullanılan cihazlar ucuz değil. Bir ışın cihazı 10 milyon liranın üzerinde. Hastanenin tam maliyetini söylemek için henüz erken. Çok sayıda tıbbi ve yardımcı personele ihtiyaç var. Medikal, radyasyon ve cerrahi onkoloji ile patoloji ve radyoloji gibi kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu alanlardan çok sayıda yeni hocayı kadromuza katacağız. 150 yeni hemşire ile 200 civarında laborant, temizlikçi ve sekreter gibi personeller alacağız. Kente istihdam da sağlayacağız. Tam kapasiteyle çalışan, şifa dağıtan göz bebeği bir merkez olmak istiyoruz. Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yapacağız inşallah."