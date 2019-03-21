Kanser Tedavisine En Güçlü Destek: IV Terapi

Ancak yeni geliştirilen destek tedavi yöntemlerinden olan "IV Terapi"ile hem yan etkiler ile mücadele ediliyor hem de uygulanan tedavilerin başarıya ulaşmasında büyük yol kat ediliyor.

Amerika ve Avrupa'da Benimsenen Yöntem

IV Terapi yönteminin Amerika ve Avrupa'daki onkoloji merkezlerinde benimsenmiş bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ümit Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü " Gelişmiş ülkelerdeki önemli onkoloji merkezlerinde intravenöz destek terapileri uygulanıyor. Damar yoluyla uygulanan bu özel serum tedavileri sayesinde hem kanser hastalarının bağışıklık sistemi güçlendiriliyor hem de hayat kalitelerinde ciddi bir düzelme sağlanıyor."

Yan Etkilerle Mücadele Ediyor

Kanser tedavilerinde kullanılan yöntemlerin hastaların direncini düşürdüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Ümit Çetinkaya, IV Terapi uygulamasının bu etkileri azaltacağının altını çizdi. Uzm. Dr. Çetinkaya, "Kemoterapi ve ışın tedavisi sürecinde halsizlik, yorgunluk, kansızlık, iştahsızlık, kanama, kabızlık, hafıza değişiklikleri, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, ishal, saç dökülmesi, enfeksiyon riskinin artması, kas-sinir sistemi değişiklikleri, cilt ve tırnak değişiklikleri, ödem ve idrar problemleri ortaya çıkan yan etkilerin başlıcalarıdır. Ancak etkinliği kanıtlanarak tıp literatüründe kendine yer bulmuş bu C vitamini içerikli serum uygulamaları sayesinde hastada gözlemlenen ve yaşam kalitesini düşüren yan etkilerde önemli ölçülerde azalma sağlandığı tespit edildi" diye konuştu.

Tedavilerin Başarı Şansını Yükseltiyor

IV Terapinin hastaya uygulanan kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin başarı şansını yükselttiğini belirten Uzm. Dr. Ümit Çetinkaya, yöntemin kanser tedavisinde en büyük destekçilerden birisi olduğunu sözlerine ekledi. Uzm. Dr. Çetinkaya, "Damar yoluyla hastanın ihtiyacına göre 1 hafta, 15 gün veya 1 ay arayla uygulanan bu terapi protokolleri sayesinde kanser hastalarının zorlu geçen kemoterapi veya radyoterapi sürecinde hem olası yan etkileri azaltılmakta hem de uygulanan tedavilerin başarı şansı çok daha arttırılmaktadır. Ayrıca bu tedavilerin kanser hastalarının psikolojik durumlarını düzelttiği de klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu olgu göz ardı edilemeyecek bir faydadır" dedi.

Kaynak: Bültenler