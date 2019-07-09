Kanserden erken teşhisle kurtuldu

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi olarak sağlığına kavuşan gazeteci Fatma Onay Sak, erken teşhis sayesinde hastalığından kurtuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, meme kanseri tedavisi görerek kanseri yenen gazeteci Fatma Onay Sak'ı evinde ziyaret etti.

Kanser vakalarında erken teşhisin önemine değinen Öğütlü, "Sağlık Bakanlığımız kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavi olanaklarını vatandaşımızın önüne sermiş durumda. Bu çok önemli bir hareket çünkü kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık. Sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntem. Sizde gerek hekimlerimize güveniniz, gerekse mücadele ve azminizle kanseri yenmeyi başardınız. Sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

Evli ve bir çocuk annesi Fatma Onay Sak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastalığın teşhis edildiği andan, tedavi sürecinin bitimine dek güler yüzüyle yardımcı olan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastalığını ilk duyduğunda herkes gibi büyük bir şok yaşadığını ancak inancı gereği her durumun yaratıcının bir sınavı olduğunu düşünüp asla moralini bozmayarak hastalığı kabul ettiğini ifade eden Sak, şunları kaydetti:

"Annem de göğüs kanseri olmuştu. Bu yüzden potansiyel olduğumu biliyordum. Ama tabii insan başına gelince şok oluyor. Ben bu şoku çabuk atlattım. Sinsi bir hastalık, ben üçüncü evrede fark edebildim. 'Her şey gibi bu da Allah'tan geldi' dedim ve bir doktor kızı olarak kendimi hekimlerimize emanet ettim. 'Derdi veren, dermanını da verir' diyerek moralimi hep yüksek tuttum. Moral ve motivasyonumun yüksek olmasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi doktor ve sağlık çalışanlarının payı büyük. Öylesine güzel, öylesine yoğun bir ilgileri var ki gerçekten onlara ne kadar teşekkür etsem azdır."

Kaynak: AA