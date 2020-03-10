Kanserden hayatını kaybeden belediye çalışanı toprağa verildi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Emine Gök'ün cenazesi defnedildi.
10.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:13
Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Emine Gök'ün cenazesi defnedildi.
Kozlu Belediyesi hukuk işlerinde görev yapan Gök'ün (29) cenazesi, tedavi gördüğü hastane morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi. Burada Gök için helallik alındı, dua edildi.
Törene, Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Gök'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 19 Mayıs Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Emine Gök'ün annesi Neriman Gök'ün de yaklaşık 1,5 yıl önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kozlu 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Kendisi çok sevilen bir insandı. Bizi büyük bir yasa boğdu. 1,5 yıl önce de annesini aynı rahatsızlıktan kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.
Kozlu Belediyesi hukuk işlerinde görev yapan Gök'ün (29) cenazesi, tedavi gördüğü hastane morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi. Burada Gök için helallik alındı, dua edildi.
Törene, Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Gök'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 19 Mayıs Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Emine Gök'ün annesi Neriman Gök'ün de yaklaşık 1,5 yıl önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kozlu 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Kendisi çok sevilen bir insandı. Bizi büyük bir yasa boğdu. 1,5 yıl önce de annesini aynı rahatsızlıktan kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.
Kaynak: AA
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