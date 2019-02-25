Kanserden Ölen Ayşen Melike, Son Yolculuğuna Duvağıyla Uğurlandı

Kaynak: DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıldır mide kanseri tedavisi gören Ayşen Melike Demir (20), yaşam savaşını kaybetti. Geçen yıl da hem babasını, hem de dedesini yitiren Demir, son yolculuğuna tabutuna örtülen duvakla uğurlandı.İnegöl ilçesinde 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan Ayşen Melike Demir, bir sür önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldu. Aynı hastanede tedavisi devam eden Demir, dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Geçen yıl önce babasını, ardından da beyninde tümör olan babası Ercan Demir'i kaybeden genç kızın ölüm haberi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.Ayşen Melike Demir, Hacı Lütfullah Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, gözyaşları içinde Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.DEDESİNE MEKTUP YAZMIŞTIAyşen Melike Demir, geçen yıl dedesinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından özlem dolu bir mektup kaleme alarak herkesi ağlattı. Ayşen Melike Demir, mektubunda şu ifadelere yer vermişti:"Dede neden beni bırakıp gittin. Sen kardeşimle ve benimle çok ilgilenirdin. Şarkı söylerdin. Otobüse bindirip, İnegöl'ü tur attırırdın. Bize bir şeyler alırdın. Sevgini hiç mahrum etmezdin. Neden gittin dede? Sana çok ihtiyacım var. Hayatta olsaydın, başımdan 1 dakika ayrılmazdın. Üzülürdün ama belli etmezdin. Biliyorum dede, şimdi beni izliyorsun, görüyorsun. Keşke ben de görsem seni. Sadece hayatta bir tane dedem kaldı. O da Ergün dedem. O da elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. İlgilenmeye çalışıyor ama çok da yoruluyor. Babaannem gitti, Asiye babaannem de gitti. Sen gittin. Ben sizleri çok özlüyorum. Senin olan gömleğin kaldı. O da bende. Hala bazen giyip, seni hatırlıyorum. Kendimi o zaman yalnız hissetmiyorum. Sevenlerim çok ama sizlerin de yaşamanızı isterdim. Bazı insanlar bizi çok üzdü. Sen yaşasaydın kimse bizi üzemezdi, ama olsun sen nur içinde yat dede. Hiç kemiklerin sızlamasın. Ben iyileştiğimde herkes bizi üzdüğüne pişman olacak."- Bursa