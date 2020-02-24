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Kanserden ölen taraftar için saygı duruşu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat eden taraftar, İslahiye Belediye Gençlikspor-Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşu ile anıldıGaziantep'in 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve tedavi gördüğü...

24.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:51Kanserden ölen taraftar için saygı duruşu
'in İslahiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat eden taraftar, İslahiye Belediye Gençlikspor-Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşu ile anıldı

Gaziantep'in 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden taraftar Kadir Aslan, hayatını kaybeden taraftarı için TFF Süper Amatör Ligi 20. haftasında İslahiye Atatürk Stadyumu 'nda oynanan Gaziantep Sanayi Esnaf spor ileİslahiye Belediye Gençlikspor - Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşuyla anıldı. Maçın hakemi Ahmet Taşdemir'in düdüğü ile her iki takım oyuncuları ve izleyiciler, gerekli izinlerin alınamamasından hakemin düdüğü ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından müsabaka start aldı.

Müsabakada, ev sahibi takım Gaziantep Sanayi Esnafspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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