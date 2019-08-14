Haberler» Güncel» Haber

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'te bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

14.08.2019 10:22
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

A KAN GRUBUNUN MİDE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

B VE AB OLANLARIN PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

EN DİRENÇLİ KAN GRUBU SIFIR

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR (13)
AKÇAABATLISELÇUK: O gurubunu da sivri sinek vurmuyor , buda benim gözlemim , araştırmam .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUHALİF: Anlaşılan yoruma tepki gösterenlerin kanları 0 grubu.. Tamam tamam siz ölmezsiniz :)))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
II.RAMSES: 200 den fazla kanser ve alt türü çeşitleri olan bu hastalığa hangi kan grubu veya grupları dirençli olabilir ki.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SADANS: Çok şanslıyım, inekte bile bizim guruptan var 0rh+
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAYALET: diren diren senide alır bu trenyoktur kansere fren
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ÇUMRALI RAMAZAN: kanser bu kana filan bakmaz
Yayından Kaldır
8 4
Cevap yaz
HALDEN: Çok boşsun arkadaşım, kusura bakma!
Yayından Kaldır
0 0
MEHMET: Diger kann gruplarina göre daha direncli diyor, 0 grubu kanser olmaz demiyor. istersen bir kez daha oku.
Yayından Kaldır
4 1
BİLİM ADAMI RAMAZAN: Nerden biliyorsun gevşek
Yayından Kaldır
0 2
RECEP: Bizim bilim adamlarında üniversitelerde öğrencilerle uğraşıyor , en bilgisiz insan Nasıl yetişir diye
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
11:44   ANKARA MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
11:37   ..haberi eksik
11:36   DHA DIŞ- Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı
11:34   Sadakataşı Derneği, 600 bin ihtiyaç sahibine bayram yaşattı
11:31   - Çin'de Lekima Tayfunu'ndan 12 milyon kişi etkilendi
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu