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Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

CEMİYET hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü.

22.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:34Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

CEMİYET hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.



Zincirlikuyu, Güncel

Kaynak: DHA

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