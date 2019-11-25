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Kansere yenik düşen doktor mesai arkadaşları tarafından uğurlandı

Konya'da 10 yıldır UMKE'de görev yapan Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Öncel, akciğer kanserine yenik düştü.

25.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:27Kansere yenik düşen doktor mesai arkadaşları tarafından uğurlandı
'da 10 yıldır UMKE'de görev yapan Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Öncel, akciğer kanserine yenik düştü. Cenaze namazı öncesi mesai arkadaşları tarafından kendi mesai elbisesi tabutuna örtüldü.

Konya'da 10 yıldır UMKE'de görev yapan Selçuk Üniversitesi Göğüs Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Öncel (48), uzun süre akciğer kanseri teşhisi ile tedavi gördü. Hastalığının ilerlemesi üzerine rahatsızlığı artan Öncel, evinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Murat Öncel'in cenazesi Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisindeki Kampüs Camisine getirildi. Musallaya konulan Öncel'in Türk Bayrağına sarılı tabutuna mesai arkadaşları tarafından UMKE kıyafeti örtülürken, iki UMKE mensubu tabutun başında bekledi.

Doktor Öncel'in öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, UMKE çalışanları, sağlık çalışanları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Doktor Öğretim Üyesi Murat Öncel, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına alındı. Öncel'in cenazesi Yazır Mezarlığı'na defnedildi. - KONYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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