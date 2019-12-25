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Kansere yenik düşen genç göz yaşlarıyla uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akciğer kanserinden vefat eden genç son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:12 Kansere yenik düşen genç göz yaşlarıyla uğurlandı
'nın ilçesinde akciğer kanserinden vefat eden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Mahallesinde ikamet eden Yakup ve Nermin Ata çiftinin en büyük çocukları olan ve 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konan 22 yaşındaki Doğan Ata, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıl geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında tetkikleri yapılan ve akciğer kanseri teşhisi konan Doğan Ata, bu tarihten sonra yoğun bir tedavi süreci yaşadı. Bursa'da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Onkoloji Hastanesinde tedavi gören Doğan Ata, tedavisi devam ederken aniden fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Doğan Ata, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç adamın amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybetmesi, baba Yakup ve anne Nermin Ata başta olmak üzere yakınları ve yaşadığı Ortaköy'ü hüzne boğdu. Ata çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü ve tek erkek çocuk olan Doğan Ata, ikindi vakti Ortaköy Camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Doğan'ın cenazesinde göz yaşları sel oldu. - BURSA

Orhangazi, Ortaköy, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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